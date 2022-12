Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Brennender Mülleimer

Jugendliche dürfte mutmaßlich verantwortlich für einen Mülleimerbrand in der Möttelistraße sein, zu dem Polizei und Feuerwehr am Montag gegen 19 Uhr ausgerückt sind. Bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die Zündler die Flucht ergriffen. Hinweise auf die Feuerteufel nimmt die Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Verkehrsunfallflucht

Mit einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht muss ein 49-jähriger Autofahrer rechnen, nachdem er am Montag gegen 15.45 Uhr beim Ausparken in der Meistershofener Straße einen Pkw touchiert und danach einfach das Weite gesucht hat. Eine aufmerksame Zeugin hatte den Parkrempler, bei dem an beiden Wagen jeweils mehrere hundert Euro Sachschaden entstanden ist, beobachtet und sich das Kennzeichen gemerkt. Die Polizei konnte den Verantwortlichen schnell ausfindig machen.

Friedrichshafen

Mann bei Diskothek ausgeraubt

Nachdem ein 20-Jähriger gegenüber der Polizei angibt, am Samstagmorgen im Bereich der Diskothek in der Anton-Sommer-Straße angegriffen und bestohlen worden zu sein, ermittelt die Polizei wegen Raubes. Drei Unbekannte hätten den alkoholisierten jungen Mann gegen 4 Uhr hinter der Lokalität aufgefordert seine Wertsachen auszuhändigen. Nachdem er dies verweigerte, hätten ihn die Männer geschlagen und ihm sein Mobiltelefon sowie seine Jacke, in der sich Bargeld befand, entrissen. Zwei der Täter sollen etwa Mitte 20 Jahre gewesen sein. Einer der Täter war Angaben des Opfers nach war komplett schwarz gekleidet und bis zur Nase maskiert. Der andere soll etwa 180 cm groß gewesen sein, hatte auffallend helle Haut, einen Schnauzer und Kinnbart sowie lockige kurze Haare. Den dritten Beteiligten kann der 20-Jährige, der leichte Verletzungen davontrug, nicht beschreiben. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Kriminalpolizei Friedrichshafen zu melden.

Langenargen

WhatsApp-Betrug

Opfer eines perfiden WhatsApp-Betrugs wurde am Montag eine 69-Jährige aus dem Bereich Langenargen. Ein Betrüger hatte sich gegenüber der Frau als ihre vermeintliche Tochter mit einer angeblich neuen Handynummer ausgegeben. Im Verlauf der weiteren Kommunikation bat das Gegenüber die 65-Jährige darum, eine dringende Rechnung in Höhe eines vierstelligen Euro-Betrags zu begleichen. Im Glauben, Ihrer Tochter kurzfristig finanziell auszuhelfen, kam sie der Bitte nach. Erst im Anschluss wurde die Frau misstrauisch, woraufhin der Betrug auffiel. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche. Sprechen oder telefonieren Sie bei derartigen Kontaktaufnahmen bitte stets direkt über die altbekannte Nummer oder persönlich mit Ihren Angehörigen und vergewissern Sie sich somit, dass sie auch tatsächlich von diesen angeschrieben wurden. Lassen Sie sich vor allen Dingen bei Überweisungen und Geldgeschäften nicht unter Zeitdruck setzten und verständigen Sie im Zweifelsfall die Polizei. Weitere Informationen und Tipps zu dieser und weiteren Betrugsmaschen finden Sie im Internet auf der Seite www.polizei-beratung.de oder erhalten Sie telefonisch bei Ihrer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter Tel. 07541/361-4251.

Tettnang

Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Drei verletzte Personen und rund 25.000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Montag kurz nach 17 Uhr auf der L 333 zwischen Tettnang und Bürgermoos ereignet hat. Ein 75-jähriger Ford-Lenker wollte von der Abfahrt der B 467 nach links auf die L 333 abbiegen. Dabei nahm er einem aus Richtung Tettnang kommenden BMW-Lenker die Vorfahrt. Bei dem folgenden Zusammenstoß wurde der 39-Jährige mit seinem Wagen über die Straße geschleudert und prallte frontal mit dem BMW eines 43-Jährigen, der auf der entgegengesetzten Linksabbiegerstur stand, zusammen. Alle drei Fahrer erlitten leichte Verletzungen und mussten zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen, bei denen neben Polizei und Rettungsdienst auch die Feuerwehr im Einsatz war, musste die Straße bis etwa 18.15 Uhr teilweise voll gesperrt werden.

Überlingen

Pkw zerkratzt

Zwei Autos einer Konditorei in der Hochbildstraße wurden am Sonntag zerkratzt. Zwischen 16 und 21 Uhr beschädigte ein Unbekannter die beiden Autos, sodass ein Schaden von insgesamt rund 2.500 Euro entstand. Das Polizeirevier Überlingen bittet Personen, die Hinweise auf die Verursacher geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Uhldingen-Mühlhofen

Zeugen nach Unfall auf Bundesstraße gesucht

Nach einem Verkehrsunfall am Montag gegen 13.45 Uhr auf der B 31 bei Uhldingen sucht die Polizei nach Personen, die das Geschehen beobachtet haben. Eine 40 Jahre alte Peugeot-Lenkerin war einer vorausfahrenden 22-jährigen Ford-Fahrerin aufgefahren, nachdem diese stark abgebremst hatte. Grund für das Bremsmanöver soll eine Gefahrenbremsung eines vor ihr fahrenden BMW gewesen sein, das dieser wegen eines Überholmanövers im Gegenverkehr eingeleitet hatte. Der BMW-Lenker sowie die am Überholmanöver beteiligten Autofahrer hielten nach dem Unfall nicht an. Diese sowie weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 bei der Polizei Überlingen zu melden.

