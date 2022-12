Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen / Gammertingen / Mengen / Pfullendorf

Glatteisunfälle

Mehrere Verkehrsunfälle habe sich am Montagvormittag im Landkreis Sigmaringen auf glatten Fahrbahnen ereignet. In Sigmaringen geriet gegen 6.30 Uhr ein 63-jähriger VW-Fahrer auf der abschüssigen Schützenstraße ins Rutschen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Gartenzaun und mehreren Betonpfeilern. Der Fahrzeuglenker blieb glücklicherweise unverletzt. Sein Pkw, an dem Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und dem Abstreuen von austretendem Öl war die Fahrbahn kurzzeitig voll gesperrt. Gleich mehrere Fahrzeuge sind in der Straße "Schloßberg" in Gammertingen von der Fahrbahn gerutscht. Während zwei Pkw-Lenker gegen eine Grundstücksmauer prallten, kollidierte ein dritter Lenker mit einer Straßenlaterne. An den drei Autos entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Bei Mengen haben auf der Kreisstraße zwischen Rosna und Rulfingen gegen 7.15 Uhr zwei Pkw-Lenker auf der glatten Fahrbahn die Kontrolle über ihre Pkw verloren. Während der 42-jährige Fahrer eines VW in einer Böschung zum Stillstand kam und unverletzt blieb, erlitt ein 23-jähriger Citroen-Fahrer leichte Verletzungen. Er überfuhr ein Verkehrszeichen, durchbrach eine Hecke und kollidierte mit einer Betonstützwand. Insgesamt entstand an beiden Wagen ein Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Etwa zur selben Zeit geriet ein Toyota-Fahrer auf der Hausener Straße bei Schwäblishausen ins Rutschen und kam mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab. Der 37-Jährige blieb unverletzt, sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Meßkirch

Alkoholisiert am Steuer

Mit einem mehrmonatigen Fahrverbot und einem empfindlichen Bußgeld muss ein 43-jähriger Autofahrer rechnen, den Beamte des Polizeireviers Sigmaringen in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Mengener Straße gestoppt haben. Laut einem Atemalkoholtest überschritt der Fahrzeuglenker den gesetzlichen Grenzwert von 0,5 Promille. Der 43-Jährige musste die Polizisten zu einem gerichtsverwertbaren Alkoholtest auf das Polizeirevier begleiten und seinen Pkw stehen lassen.

Herbertingen

Verkehrsunfallflucht

Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem Toyota hinterlassen, der am Montag zwischen 13.45 und 19 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Bahnhofstraße abgestellt war. Weil sich der Verursacher anschließend entfernte, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, ermittelt nun das Polizeirevier Bad Saulgau wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle. Hinweise nehmen die Beamten unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Ostrach

Alkoholisierter verbringt die Nacht in der Arrestzelle

Die Nacht von Montag auf Dienstag musste ein 36-Jähriger in der Arrestzelle auf dem Polizeirevier Bad Saulgau verbringen, nachdem er zuvor in einer Gaststätte in der Hauptstraße mit einem 71-Jährigen in Streit geraten war. Im Verlauf des Streits soll der Jüngere den Älteren geschlagen haben, woraufhin ein ebenfalls anwesender 21-Jähriger in die Auseinandersetzung eingriff und den deutlich alkoholisierten 36-Jährigen ebenfalls geschlagen haben soll. Die Einsatzkräfte der Polizei nahmen den Mann daher in Gewahrsam. Weil er sich gegen die polizeilichen Maßnahmen widersetzte, muss er neben einer Anzeige wegen Körperverletzung auch mit einer Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell