PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 21.12.2022

Kriminalpolizei ermittelt wegen unerlaubten Drogenhandels

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens gegen einen 27-jährigen Mann wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge wurden vergangenen Donnerstag mehrere Objekte in Leutkirch durchsucht. Bei der Durchsuchung konnten von Beamten des Kriminalkommissariats Ravensburg in einem Durchsuchungsobjekt über ein Kilogramm Marihuana, über 90 Gramm Amphetamin sowie 250 Ecstasy-Tabletten aufgefunden und sichergestellt werden. Daneben stießen die Polizeibeamten auf Konsumutensilien, Verpackungsmaterial sowie einen fünfstelligen Bargeldbetrag, der ebenfalls sichergestellt wurde. Der 27-Jährige, dem sowohl die aufgefundenen Betäubungsmittel als auch das Bargeld zugeordnet werden konnten, wurde festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg erließ das zuständige Amtsgericht Ravensburg am 16.12.2022 Haftbefehl gegen den 27-jährigen Mann wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und setzte diesen in Vollzug. Anschließend wurde der dringend Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Im Zug der Durchsuchung konnte auch ein 50 Jahre alter Mann mit einem Wohnsitz im europäischen Ausland angetroffen werden, der in Verdacht steht, als Kurier Betäubungsmittel nach Leutkirch gebracht zu haben. Dieser wurde nach Erhebung einer Sicherheitsleistung wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Ermittlungen gegen die beiden Männer dauern an.

