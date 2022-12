Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Weingarten

Diebstahl in Supermarkt

Am Dienstag konnten Polizeibeamte des Polizeireviers Weingarten einen Tatverdächtigen ermitteln, welcher im Verdacht steht, zuvor in einem Tabakladen einer 71-jährigen Frau die Geldbörse gestohlen zu haben. Der 62-Jährige soll demnach gegen 15.30 Uhr in einem Supermarkt in der Franz-Beer-Straße einen unaufmerksamen Moment der Seniorin ausgenutzt und das Portemonnaie an sich genommen haben. Mit Hilfe einer Zeugin wurde der Mann identifiziert und von den Beamten an seiner Wohnanschrift angetroffen. Das Diebesgut stellten die Polizisten sicher und brachten es der 71-Jährigen zurück.

Altshausen

Verkehrsunfall - Verursacher flüchtet

Zeugen sucht der Polizeiposten Altshausen nach einem Verkehrsunfall auf der K 7971 zwischen Esenhausen und Danketsweiler, der sich am Dienstag gegen 10 Uhr ereignet hat. Der bislang unbekannte Fahrer eines grauen Mercedes kam aus bislang unbekannten Gründen auf die linke Fahrspur und streifte den Mercedes Viano einer 29-Jährigen, welche ihm ordnungsgemäß entgegenkam. Der Unbekannte setzte nach dem Streifvorgang seine Fahrt unbeeindruckt fort. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Euro Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet unter Tel. 07584/9217-0 um Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug.

Baindt

Fahrzeug überschlägt sich mehrmals - Fahrer schwer verletzt

Eine schwer verletzte Person und Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Mittwochmorgen auf der B 30 ereignet hat. Der 25 Jahre alte Fahrer eines BMW kam kurz nach 4 Uhr zwischen Enzisreute und Baindt nach einem Überholvorgang nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein Wagen überschlug sich mehrfach und kollidierte im angrenzenden Waldgebiet mit mehreren Bäumen. Der im Fahrzeug eingeklemmte 25-Jährige, der keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte, wurde von der Feuerwehr mit schweren Verletzungen geborgen und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Weil eine Polizeistreife bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch bei dem 25-Jährigen wahrnahm, veranlasste sie eine Blutentnahme. Die Bergung des BMW durch ein Abschleppunternehmen gestaltete sich schwierig, weshalb die Bundesstraße bis kurz nach 8 Uhr gesperrt war. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

Aulendorf

Einbrecher will in Kiosk

Bei einem Einbruch gestört worden ist ein Unbekannter am frühen Mittwoch. Der Unbekannte schlug die Scheibe einer Zeitungs- und Buchhandlung am Bahnhof ein und wollte anschließend das eingeworfene Fenster entriegeln. Dabei löste er einen Alarm aus, der den Einbrecher wohl vertrieb. An der Scheibe dürfte ein Schaden im dreistelligen Bereich entstanden sein. Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruchsversuch nimmt das Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Wangen

Unfall auf Autobahnstandstreifen - Polizei sucht Zeugen

Mit einem Pannenwagen zusammengestoßen ist ein Lastwagenfahrer am Dienstagmorgen auf dem Standstreifen der BAB 96. Der unbekannte Lenker des Schwerlasters prallte während seiner Fahrt in Richtung Lindau auf Höhe der Talbrücke an der Oberen Argen so wuchtig gegen den abgestellten Nissan, dass an diesem durch den Zusammenstoß ein Schaden von rund 15.000 Euro entstand. Im Anschluss fuhr der Lkw-Lenker davon, ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern. Er soll mit einem rot lackierten Lkw unterwegs gewesen sein, der nach der Kollision auch deutliche Beschädigungen aufweisen dürfte. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug nimmt der Verkehrsdienst Kißlegg unter Tel. 07563/9099-0 entgegen.

Wolfegg

Radfahrerin bei Sturz schwer verletzt

Auf der Landesstraße 323 zwischen dem Altdorfer Wald und Grund ist eine Radfahrerin am Dienstagmorgen gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Die 61 Jahre alte Radlerin kam von der kurvenreichen abschüssigen Straße ab und durchfuhr eine Wiese, bevor sie vom Rad geworfen wurde. Die Frau, die keinen Helm trug, rutschte nach ihrer Landung über eine Eisfläche und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Unfallermittlungen haben die Bremsen am Pedelec nicht funktioniert.

Bad Wurzach

Lebensmitteldiscounter überfallen - Polizei sucht Zeugen

Auf schnelles Bargeld hatte es ein Räuber abgesehen, der am Dienstagabend einen Lebensmitteldiscounter in der Memminger Straße überfallen hat. Der unbekannte Täter betrat gegen 19 Uhr das Geschäft. Unter dem Vorwand, eine Tafel Schokolade bezahlen zu wollen, trat er an die Kasse. Dort bedrohte er die Angestellte, indem er eine Waffe zog, die für die Frau wie eine Pistole aussah. Er forderte die Kasseneinnahmen und machte sich im Anschluss, nachdem er einen niedrigen vierstelligen Betrag erbeutet hatte, aus dem Staub. Zu Fuß flüchtete er aus dem Geschäft in Richtung Wiesenweg. Der Täter soll laut Beschreibung etwa 35 bis 40 Jahre alt und rund 175 cm groß gewesen sein. Er hatte einen drei-Tage-Bart und sprach akzentfreies Deutsch. Bekleidet war er mit braunen Winterstiefeln, einer Jeans, und einer grauen Mütze mit schwarzen Streifen. Die Polizei, die von einer Mitarbeiterin verständigt wurde, leitete eine sofortige Fahndung ein, konnte dem Täter aber bislang nicht habhaft werden. Zwischenzeitlich hat das Kriminalkommissariat Ravensburg die Ermittlungen übernommen. Personen, die zu dem Vorfall Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, insbesondere die Kunden, die sich zum Tatzeitpunkt im Geschäft befunden haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell