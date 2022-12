PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 22.12.2022

Landkreis Ravensburg (ots) - Weingarten Diebstahl in Supermarkt Am Dienstag konnten Polizeibeamte des Polizeireviers Weingarten einen Tatverdächtigen ermitteln, welcher im Verdacht steht, zuvor in einem Tabakladen einer 71-jährigen Frau die Geldbörse gestohlen zu haben. Der 62-Jährige soll demnach gegen 15.30 Uhr in einem Supermarkt in der Franz-Beer-Straße einen unaufmerksamen Moment der Seniorin ausgenutzt und das ...

