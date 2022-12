Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Radfahrer bei Unfall verletzt

Nachdem er am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr in der Kapitän-Wagner-Straße mit einem Pkw kollidiert ist, musste ein 60 Jahre alter Radfahrer leichtverletzt in eine Klinik gebracht werden. Der Zweiradlenker war in Richtung Dornierstraße unterwegs und übersah einen von rechts aus der Holzhalde kommenden Dacia-Fahrer. Der 60-Jährige stieß gegen die linke Fahrzeugseite und stürzte. Am Dacia des 30-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Friedrichshafen

Ladendieb geschnappt

Die Polizei hat einen alkoholisierten Ladendieb geschnappt, nachdem dieser am Dienstag um kurz nach 10 Uhr in einem Einkaufsgeschäft in der Albrechtstraße gestohlen hatte. An der Kasse lief er vorbei, ohne seine eingepackten Waren zu bezahlen und kam der Aufforderung einer Kassiererin, stehen zu bleiben, nicht nach. Ein Zeuge nahm die Verfolgung des Flüchtigen auf und konnte den alkoholisierten Mann kurze Zeit später, gemeinsam mit der verständigten Polizei, stoppen. Auf ihn kommt nun eine Anzeige zu.

Tettnang

Gang verwechselt - Unfall beim Ausparken

Mehrere tausend Euro Sachschaden war die Folge eines missglückten Ausparkmanövers am Dienstag gegen 11.45 Uhr in der Montfortstraße. Der 72-jährige Unfallverursacher vertauschte versehentlich Vorwärts- mit Rückwärtsgang. In der Folge prallte sein Mazda gegen einen am Fahrbahnrand geparkten VW Polo und anschließend gegen einen BMW. Insgesamt wird der Sachschaden auf rund 12.000 Euro beziffert, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Meckenbeuren

Hoher Sachschaden bei Parkrempler

Auf rund 27.000 Euro wird der Gesamtsachschaden beziffert, der bei einem missglückten Einparkversuch auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Moosstraße entstanden ist. Ein 25-Jähriger war mit einem Mercedes-Sprinter rückwärts gegen einen geparkten Mercedes gefahren. Am Sprinter entstand rund 7.000 Euro Sachschaden, an der C-Klasse wurde die gesamte Fahrerseite eingedellt.

Überlingen

Unter Drogeneinfluss unterwegs

Mit Konsequenzen müssen zwei junge Pkw-Insassen rechnen, nachdem sie am späten Dienstagabend im Stadtgebiet Überlingen von der Polizei kontrolliert wurden. In der Verkehrskontrolle fiel dem jugendlichen Beifahrer zusammengeknüllte Alufolie in den Fußraum - bei der näheren Überprüfung stellten die Polizisten fest, dass sich darin mehrere Gramm Marihuana-Blüten befanden. Darüber hinaus ergab sich der Verdacht, dass der 18-jährige Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Da ein Schnelltest den Verdacht bestätigte, musste er die Ermittler in eine Klinik begleiten und eine Blutprobe abgeben. Nun ermittelt die Polizei gegen die zwei jungen Männer. Des Weiteren wurde die Fahrerlaubnisbehörde von dem Vorfall in Kenntnis gesetzt. Diese prüft nun, ob die jungen Männer zukünftig zum Führen von Kraftfahrzeugen geeignet sind. Weiterfahren durften sie nicht.

Uhldingen-Mühlhofen

Auto zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise

Nachdem ein Unbekannter zwischen Montagabend, 17.30 Uhr und Dienstag, 9.30 Uhr einen in der Hofbreite geparkten Pkw rundherum mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt hat, ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Der Lackschaden wird auf knapp 18.000 Euro beziffert. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 mit der Polizei Überlingen in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Pkw prallt in Gefahrguttransport

Glück im Unglück hatten die Beteiligten eines Verkehrsunfalls der sich am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr auf der B 31n auf Höhe Fischbach ereignet hat. Ein 18 Jahre alter BMW-Fahrer war gemeinsam mit drei weiteren Mitfahrern im Alter zwischen 13 und 18 Jahren von Überlingen in Richtung Friedrichshafen unterwegs. Etwa einen Kilometer vor der Ausfahrt Kluftern überholte er im zweispurigen Bereich einen Gefahrgut-Lastwagen und verlor dabei aus nicht bekannter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen. Er prallte mit der Front seitlich gegen den mit Sauerstoff beladenen Sattelzug, geriet danach ins Schleudern und stieß nach einer Drehung um die eigene Achse in die Leitplanke. Der 18-jährige Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen. Seine Mitfahrer kamen mit dem Schrecken davon. Alle Vier wurden zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der 64-jährige Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Am BMW X7 entstand den ersten Schätzungen zufolge rund 30.000 Euro, am Lkw-Auflieger, aus dem kein Gefahrgut austrat, rund 15.000 Euro Sachschaden. Sowohl der Auflieger als auch der Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen, bei denen neben der Polizei und dem Rettungsdienst auch die Feuerwehr im Einsatz war, kam es auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Lindau bis etwa 13.30 Uhr zu Teilsperrungen.

