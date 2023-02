POL-FR: Waldshut-Tiengen: Autofahrerin zu schnell und unter Alkoholeinfluss

Freiburg (ots) - Zu zwei Flächenbränden kam es am Montagmittag, 20.02.2023, in WT-Tiengen und bei Weilheim. Während gegen 13:00 Uhr bei Weilheim-Aispel in einem abgerodetem Waldstück ein Waldarbeiterfeuer außer Kontrolle geraten war, brannte aus unbekannter Ursache gegen 13:45 Uhr erneut beim alten Langensteinstadion in Tiengen eine Fläche von rund 40 ...

