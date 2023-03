Polizei Bochum

POL-BO: Geparktes Auto beschädigt: Verkehrspolizei sucht Geschädigten

Bochum (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht sucht die Polizei in der Regel den Verursacher - bei einem Fall in Bochum fehlt jetzt allerdings der oder die Geschädigte.

Ein Zeuge gab am Donnerstagabend, 9. März, ein Kennzeichen auf der Wache Südost ab, das er einen Tag zuvor auf der Straße "Am Erlenkamp" gefunden hatte. Auf der Fahrbahn bemerkte er zudem Spuren eines Unfalls.

Die Beamten suchten die Halteranschrift auf, die sich aus dem abgegebenen Kennzeichen ergab, und stießen auf das dazugehörige Auto, das zahlreiche Beschädigungen aufwies. Als sie an der Haustür klingelten, öffnete ein 41-Jähriger, der unumwunden zugab, dass er am Mittwoch unter Alkoholeinfluss mit seinem Wagen ein geparktes Auto beschädigt habe und anschließend geflüchtet sei.

Der Unfall ereignete sich demnach am Abend des 8. März im Bereich der Straße "Am Erlekamp" 51. Am Unfallort fanden die Beamten keine Hinweise auf das beschädigte Fahrzeug. Den Angaben des 41-Jährigen zufolge handelte es sich möglicherweise um eine silberfarbene Mercedes A-Klasse.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den Halter oder die Halterin des beschädigten Fahrzeugs sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

