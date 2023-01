Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, K5509, Lkr. Rottweil) Rollerfahrer kommt von der Fahrbahn ab

Sulz am Neckar (ots)

Ein Rollerfahrer ist bei einem Unfall am Dienstagnachmittag auf der Kreisstraße 5509 zwischen Holzhausen und Mühlheim von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt. Ein 49 Jahre alter Mann war mit einem Roller auf der K5509 von Holzhausen in Richtung Mühlheim unterwegs. In einer leichten Linkskurve kam der 49-Jährige mit seinem Zweirad nach rechts von der Fahrbahn ab, stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am Roller entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

