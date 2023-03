Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Heimreise nach Techno-Party; alkoholisiert und ohne Führerschein

Hinzweiler (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag fand in Hinzweiler im Landkreis Kusel eine Techno-Party statt. Ein Gast dieser Party sollte auf dem Nachhauseweg in seinem Fahrzeug durch die Polizei Lauterecken einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei versuchte er zunächst zu flüchten. Bei der durchgeführten Kontrolle konnte Atemalkoholgeruch beim Fahrer festgestellt werden. Dieser äußerte weiterhin, dass er über keinen Führerschein verfügt. Auch die Beifahrerin war alkoholisiert. Sie war Halterin des Fahrzeuges und wusste, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Somit duldete sie, dass der Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss ihr Fahrzeug führt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Das Verhalten der beiden Personen wird nun strafrechtlich verfolgt. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell