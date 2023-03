Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zwei Autofahrer unter Drogeneinfluss erwischt

Landstuhl (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 2 Uhr wurde eine 20 jähriger Mann mit seinem Mercedes in der Bahnstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Drogentest reagierte positiv auf THC. Drei Stunden später wurde in der Kaiserstraße ein 32-jähriger Mitsubishi-Fahrer ebenfalls einer Kontrolle unterzogen. Auch bei ihm wurden Anzeichen auf Drogenkonsum festgestellt. Ein Urintest verlief positiv auf die Stoffgruppen Amphetamin und Cannabis. Beiden Männern wurde eine Blutprobe entnommen. Auf sie kommen 500 Euro Bußgeld und ein mindestens einmonatiges Fahrverbot zu.|pilan

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell