Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Omnibus die Vorfahrt genommen

Bild-Infos

Download

Glanbrücken (ots)

Unfallverursacher übersieht Linienbus auf der B 420. Am Mittwochvormittag wollte ein 32 Jahre alter Mann mit seinem VW aus Richtung der Straße "An den Mühlen" die B 420 überqueren und Richtung Kirrweiler fahren. Dabei übersah er einen in Richtung St. Julian fahrenden Linienbus. Der 42jährige Busfahrer konnte die Kollision nicht mehr verhindern. Der Aufprall war so heftig, dass der VW mehrere Meter über einen angrenzenden Schotterplatz geschleudert wurde, wo er noch eine Baustellenbeschilderung beschädigte bevor er zum Stehen kam. Beide beim Unfall beteiligten Fahrzeug wurden erheblich beschädigt. Der VW musste sogar abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher wurde vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Im Bus befanden sich zum Unfallzeitpunkt glücklicherweise keine Fahrgäste. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell