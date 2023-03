Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Parkrempler mit anschließender Unfallflucht

Kusel (ots)

Unfallflucht auf Parkplatz. Am Montag, den 06.03.2023 zwischen 07:50 Uhr bis 17:00 Uhr wurde durch die Geschädigte auf dem Parkplatz an der Musikschule in der Landschaftsstraße ihr PKW ordnungsgemäß abgestellt. Im Anschluss wurde durch die Fahrzeugführerin ein Schaden an der hinteren rechten Fahrzeugseite festgestellt. Ein bislang unbekannter Verkehrsunfallverursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne zuvor seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am PKW der Geschädigten entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1200 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 06381/919-0 bzw. per E-Mail unter: pikusel@polizei.rlp.de entgegen. |pikus

