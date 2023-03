Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl aus PKW

Altenglan (ots)

Diebstahl eines Mobiltelefons aus PKW. Am Montag, den 06.03.2023 gegen 12:00 Uhr kam es in der Bahnhofstraße zu einem Diebstahl aus einem geparkten PKW. Der Fahrzeugführer belieferte zur genannten Zeit eine Apotheke und stellte hierfür seinen PKW kurzzeitig unverschlossen an der Örtlichkeit ab. Bislang unbekannter Täter entwendeten in dieser Zeit das Mobiltelefon des Geschädigten aus dem Fahrzeuginnenraum.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 06381/919-0 bzw. per E-Mail unter: pikusel@polizei.rlp.de entgegen. |pikus

