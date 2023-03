POL-PDKL: Täterfestnahme nach Einbruch in Wohnanwesen

Lauterecken (Kreis Kusel) (ots) - Am vergangenen Freitag wurde in der Zeit zwischen 22:20 und 23:00 Uhr in der Lauterecker Hauptstraße ein Mountainbike der Marke "Galano" entwendet. Das Fahrrad war zur Tatzeit unverschlossen in der Nähe des Stadthauses abgestellt. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, welche mit dem Diebstahl im Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich unter der ...

