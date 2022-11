LPI-SHL: Dieb gefasst

Zella-Mehlis (ots) - Bislang unbekannte Langfinger entwendeten Sonntagabend in der Zeit von 18:00 Uhr bis 20:30 Uhr eine Jacke samt darin befindlichen Autoschlüssel von einer Garderobe eines Restaurant in der Hauptstraße in Zella-Mehlis. Es handelt sich um eine hochwertige olivgrüne Winterjacke der Marke Boss im Wert von 420 Euro. In der Jackentasche befand sich die BMW-Funkfernbedienung. Hinweise richten Sie bitte an ...

