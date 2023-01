Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht

Morbach/Wederath (ots)

Im Bereich des Kreisverkehrs "Am Belginum" auf der B327, Höhe Wederath, kam es am Donnerstag, den 05.01.2023 gegen 17.30 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte befuhr die B327 aus Richtung Rheinböllen kommend in Fahrtrichtung des Kreisverkehrs, als ihr plötzlich von links mehrere rote und weiße Fahrbahnbegrenzungssteine vor das Fahrzeug fielen. Offenbar war zur gleichen Zeit ein anderer Verkehrsteilnehmer auf der Gegenfahrspur mit dem Fahrbahnteiler kollidiert. Hierbei wurden die nicht mit der Fahrbahn verbundenen Fahrbahnbegrenzungssteine auf die Fahrspur der Geschädigten geschleudert. Die Geschädigte konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindert. Sowohl am Fahrzeug der Geschädigten als auch am Fahrbahnteiler entstand Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet und kann sachdienliche Hinweise geben? Hinweise bitte an die Polizei in Morbach unter 06533/93740.

