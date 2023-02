Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg

Uetersen - Einbrüche in Gewerbe - Zeugen gesucht

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf den gestrigen Donnerstag (23.02.2023) ist es sowohl in Uetersen als auch in Pinneberg zu Einbrüchen in Gewerbegebäude gekommen.

In der Kleinen Twiete in Uetersen drangen Unbekannte zwischen 18:00 und 08:00 Uhr in die Büroräume eines Unternehmens nahe der Straße "Ossenpad" ein und stahlen unter anderem Bargeld.

Im Pinneberger Fahltskamp zwischen Dingstätte und Bahnhofstraße kam es in derselben Nacht zum Einbruch in die Büroräume eines Geschäfts für Haushaltswaren. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme ließ sich noch kein Diebesgut feststellen.

Die Kriminalpolizei Pinneberg sucht Zeugen und bittet unter 04101 2020 um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen während der Tatnacht.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell