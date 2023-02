Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Zwei Verkehrsunfallfluchten, Zeugen gesucht

PD Bad Segeberg (ots)

In dieser Woche ist es zu zwei Verkehrsunfallfluchten in Henstedt-Ulzburg gekommen.

Am Montag (20.02.2023) parkte ein 71-Jähriger aus Henstedt-Ulzburg seinen silbernen VW Tiguan auf dem Parkplatz eines Zahnarztes in der Straße Dammstücken. Als der Geschädigte wieder zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass die Beifahrertür zerkratzt war. Der Schaden soll in der Zeit von 10:30 bis 11:30 Uhr entstanden sein. Der Sachschaden beträgt ca. 1.000,- EUR.

Am Mittwoch (22.02.2023) stellte ein 26-Jähriger aus Henstedt-Ulzburg seinen grauen Seat Ibiza auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Hamburger Straße ab. Bei der Rückkehr stellte auch er fest, dass sein Fahrzeug an der hinteren rechten Seite beschädigt war. Die Beschädigung soll in der Zeit von 15:00 Uhr bis 15:20 Uhr verursacht worden sein. Der Sachschaden beträgt ebenfalls ca. 1.000,- EUR.

Mögliche Zeugen, die Angaben zu den Unfällen oder den Unfallverursachern machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 04193 / 99130 an die Polizei in Henstedt-Ulzburg zu wenden.

Die Unfallverursacher werden aufgefordert, sich unverzüglich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

