Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Bei Schneeglätte im Straßengraben gelandet

Bild-Infos

Download

Höringen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Sonntagmorgen wurde eine 33-jährige Autofahrerin aus Kaiserslautern auf der Landesstraße 387 bei einem Alleinunfall durch Schneeglätte leicht verletzt. Die Frau verlor gegen 6 Uhr in einer Rechtskurve zwischen Höringen und Otterberg, wahrscheinlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei schneebedeckter Fahrbahn, die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und rutschte in den Straßengraben. Die Fahrerin lehnte eine Verständigung des Rettungsdienstes trotz leichter Verletzungen ab. Es entstand ein Sachschaden von rund dreitausend Euro. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Weiterhin wurden ein Leitpfosten und eine Richtungstafel beschädigt. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell