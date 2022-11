Polizei Mettmann

POL-ME: Auf regennasser Fahrbahn verunfallt - Hilden - 2211137

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Als am Montagnachmittag, 28. November 2022, eine 45-jährige Hildenerin mit ihrem Skoda Roomster von der A46 kommend auf die Gerresheimer Straße in Hilden fuhr, rutschte sie auf der regennassen Fahrbahn auf den linken Fahrstreifen und verunfallte mit einen Opel Corsa einer 50-jährigen Hildenerin. Zwei Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt.

Das war geschehen:

Gegen 17:05 Uhr befuhr eine 45-jährige Hildenerin, von der A46 in Fahrtrichtung Wuppertal kommend, die Ausfahrt der Anschlussstelle Erkrath. In der folgenden Rechtskurve zur Gerresheimer Straße verlor sie, nach eigenen Angaben, auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie rutschte mit ihrem Skoda Roomster auf den linken Fahrstreifen und kollidierte hier mit einem Opel Corsa einer 50-Jährigen, die die Gerresheimer Straße in Richtung Hilden befuhr.

Die 45-Jährige lenkte ihr Fahrzeug nach dem Zusammenstoß mit dem Opel Corsa nach rechts und stieß anschließend gegen die rechtsseitig angelegte Leitplanke, wo ihr Skoda Roomster verunfallt liegen blieb.

Sowohl die 50-jährige Opel-Fahrerin als auch der 18-jährige Beifahrer der 45-jährigen Skoda-Fahrerin wurden durch die Wucht des Aufpralls verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei leitete eine Verkehrsunfallanzeige ein und schätzt den an den beteiligten Fahrzeugen entstandenen Sachschaden auf circa 15.000 Euro. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell