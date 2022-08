Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Zündelnde Kinder flüchten

Eine brennende Grünfläche musste die Feuerwehr am Donnerstag in Heidenheim löschen.

Ulm (ots)

Gegen 12.15 Uhr rückte die Feuerwehr zur Straße an der Stadtmauer aus. Denn dort brannte an einem Hang das Gras. Ein Zeuge hatte zuvor beobachtet, wie drei Kinder mit Feuerwerkskörpern hantierten. Sie hatten dort wohl gezündelt. Der Versuch, das Feuer mit einer Wasserflasche auszumachen, misslang und die unbekannten Zündler flüchteten. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Von den drei Kindern fehlt bislang jede Spur. Die sollen etwa acht bis neun Jahre alt und schlank sein. Ein Junge hat blonde Haare und trug ein rotes T-Shirt. Ein weiterer Junge hat braune Haare. Bereits letzte Woche seien die Kinder wohl dort einem Zeugen aufgefallen, der sie mit Feuerwerkskörpern beobachtet hatte. Das Polizeirevier Heidenheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07321/3220 zu melden. Wie hoch der Schaden an der etwa 25 Quadratmeter großen Fläche ist, ist noch nicht bekannt.

Hinsehen statt wegschauen lautet das Motto der "Aktion-tu-was" der Polizei, die zu Zivilcourage motiviert. Informationen zur Aktion finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de oder in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.

++++1691554

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell