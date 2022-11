POL-BI: Motorradfahrer schwer verletzt

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Ein 36-jähriger Bielefelder wurde am Montag, 21.11.2022, zum wiederholten Mal dabei erwischt, wie er ohne Fahrerlaubnis einen Pkw im Straßenverkehr fuhr. Sein Pkw, ein VW Bora, wurde beschlagnahmt. Gegen 10:00 Uhr befuhren Beamte mit einem Streifenwagen die Teutoburger Straße in Richtung Detmolder Straße. In Höhe der Ravensberger Straße kam ihnen ein VW Bora mit Bielefelder ...

