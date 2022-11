POL-BI: Warnung vor Betrügern

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Ein 25-Jähriger Mann stahl am Montag, 21.11.2022, das Tablet eines Lieferanten in einem Supermarkt in der August-Bebel-Straße. Der Dieb konnte wenig später gefasst werden. Ein Haftrichter erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den polizeibekannten und drogenabhängigen Mann. Gegen 08:15 Uhr befand sich ein 54-jähriger Lieferant aus Leopoldshöhe im Supermarkt in der ...

