POL-PDKL: Zaun beschädigt und weggefahren - Zeugen gesucht

Lauterecken (ots) - Am 15.03.2023 in der Zeit von 08.00 Uhr bis 17.00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Lauterecken im Nachtigallenweg ein indem sie, in Abwesenheit der Eigentümer, die Terrassentür des Anwesens aufhebelten. Im Haus wurde Bargeld sowie Schmuck entwendet. Die Polizei erbittet sachdienliche Hinweise unter Tel.: 06382/9110.|pilek Kontaktdaten für Presseanfragen: Polizeiinspektion Lauterecken Telefon: 06382 9110 ...

