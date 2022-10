Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schapen - Opel beschädigt

Schapen (ots)

Am Samstag kam es in der Zeit von 11 bis 12:30 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem weißen Opel Corsa. Der Pkw, welcher in der Kirchstraße vor der dortigen Turnhalle geparkt war, wurde von einem unbekannten Täter im Bereich der Motorhaube beschädigt. Sachdienliche Angaben nimmt die Polizei Spelle unter 05977/204360 entgegen.

