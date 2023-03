Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Geländewagen nach Kollision geflüchtet

A62, Rtg. PS, Höhe Hüffler (ots)

Kurz vor dem Baustellenbereich der A62, zwischen den Anschlussstellen Kusel und Glan-Münchweiler, kam es am heutigen Samstag gegen 18:05 Uhr zur seitlichen Kollision zwischen einem weißen Kleinwagen und einem dunklen Geländewagen. Die Fahrerin des Kleinwagens meldete sich im Anschluss daran bei der Polizei, um den Vorfall zu melden. Sie räumte ein, einen Spurwechsel begangen zu haben, ohne auf den Folgeverkehr zu achten. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Geländewagen. Dieser entfernte sich anschließend einfach aus unbekannten Gründen mit überhöhter Geschwindigkeit. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Autobahnpolizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.|past

