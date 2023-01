Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Visa erschlichen - Strafanzeige und Zurückweisung nach Saudi-Arabien

Frankfurt/Main (ots)

Weil sie sich ihre Visa mutmaßlich durch falsche Angaben erschlichen hatten, ermittelt die Bundespolizei wegen des Verdachts Visaerschleichung und der versuchten unerlaubten Einreise gegen drei saudische Staatsangehörige.

Bei der Einreisekontrolle aus Riad / Saudi-Arabien gaben die drei Frauen am 18. Januar an, nach Norwegen reisen zu wollen, um dort ihren Skiurlaub zu verbringen. Die erforderlichen Schengenvisa hatten sie sich allerdings durch falsche Angaben bei der französischen Botschaft in Dschidda erschlichen. In ihrer Vernehmung gaben die Frauen im Alter von 27 bis 30 Jahren an, "dass die Visaerteilung auf diese Weise wesentlich schneller ginge". Wegen des Verdachts der Visaerschleichung und der versuchten unerlaubten Einreise leitete die Bundespolizei Ermittlungsverfahren ein. Zwei der Beschuldigten mussten jeweils 450 Euro, die dritte Beschuldigte 400 Euro als Sicherheitsleistung für die zu erwartenden Verfahrenskosten hinterlegen. Die Frauen werden am 19. Januar nach Riad zurückgewiesen.

