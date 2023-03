Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 19. März 2023, kam es um 15.25 Uhr in der Ostlandstraße in Höhe des Stadions zu einer Verkehrsunfallflucht. Zu dieser Zeit fand das Fußballderby Emstek - Höltinghausen statt. In der Ostlandstraße war dementsprechend viel los. Insbesondere in Höhe des Parkplatzes beim Stadion waren mehrere Fahrzeuge am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Ein bislang unbekannter Fahrer eines dunklen PKW befuhr zur o.a. Zeit die Ostlandstraße in Fahrtrichtung Lange Straße. Im Begegnungsverkehr stieß der bislang Unbekannte gegen einen am Fahrbandrand abgestellten grauen Peugeot 208 und verursachte Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Nach der Kollision stieg der Schadensverursacher aus, unterhielt sich kurz mit der Fahrerin des ihm entgegenkommenden Fahrzeugs und entfernte sich dann von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei bittet diese Frau, sowie weitere Augenzeugen des Unfalls, sich unter (04473) 932180 umgehend mit der Polizei Emstek in Verbindung zu setzen.

Essen (Oldenburg) - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Zwischen Donnerstag, 16. März 2023 und Freitag, 17. März 2023, kam es im Heideweg zu seiner Sachbeschädigung: Ein 38-jähriger Mann aus Gehrde stellte gegen 13.45 Uhr seinen unbeladenen schwarzen Sattelauflieger im Heideweg ab. Als er ihn am Freitag, gegen 13.15 Uhr aufsatteln wollte, musste er feststellen, dass bislang unbekannte Täter die Plane eingeschlitzt hatten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Oldenburg) unter Tel.: (05434) 924700 entgegen.

Molbergen OT Ermke - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Zwischen Samstag, 18. März 2023, 23.00 Uhr, und Sonntag, 19. März 2023, 12.00 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Täter im Ermkerfeld das Scheinwerferglas eines schwarzen VW Golf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter Tel.: (04475) 941220 entgegen.

Cloppenburg - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Freitag, 17. März 2023, wurde gegen 13.10 Uhr auf der Löninger Straße ein 57-jähriger Mann aus Cloppenburg auf einem Mofa festgestellt, für das kein Versicherungsschutz bestand. Dem 57-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Löningen - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Sonntag, 19. März 2023, wurde gegen 11.40 Uhr ein 24-jähriger PKW-Fahrer aus Löningen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss stand. Die Durchführung eines freiwilligen Drogen-Vortests lehnte er ab, sodass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Im Rahmen einer Durchsuchung seiner Person und der von ihm mitgeführten Gegenstände händigte der Mann den eingesetzten Beamten freiwillig eine geringe Menge Betäubungsmittel aus. Diese wurden sichergestellt. Dem Löninger wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Cappeln - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 19. März 2023, kam es gegen 04.15 Uhr auf der Alten Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 21-Jähriger aus Bremen befuhr mit seinem Pkw die Alte Straße aus Richtung Elsten kommend in Fahrtrichtung Hemmelte. Im Streckenverlauf kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit zwei Leitpfosten und einem Verkehrszeichen, bevor sein Fahrzeug schließlich halb in einem Graben zum Stillstand kam. Der 21-Jährige wurde durch den Unfall nicht verletzt. Im Zuge der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Bremer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,20 Promille. Dem 21-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Am PKW des Bremers entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die entstandene Gesamtschadenshöhe wird auf 8500 Euro geschätzt.

Molbergen - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am Sonntag, 19. März 2023, kam es gegen 03.50 Uhr auf der Cloppenburger Straße zu einem Verkehrsunfall: Nach einem vorausgegangenen Rehwechsel geriet das Fahrzeug eines 25-Jährigen aus Molbergen von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend in einem Graben zum Stillstand. Der 25-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt. Seine 22-jährige Beifahrerin, wohnhaft in Molbergen, erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden zur weiteren Behandlung mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die entstandene Gesamtschadenshöhe beträgt 20.000 Euro.

Lastrup - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 19. März 2023, kam es um 12.30 Uhr in der Wallstraße zu einem Verkehrsunfall: Eine 59-Jährige aus Bad Iburg, eine 64-Jährige aus Bakum und eine 50-Jährige aus Löningen befuhren mit ihren Fahrzeugen die Wallstraße in Fahrtrichtung Kirche. In Höhe eines dortigen Flohmarktstandes stoppte die Frau aus Bad Iburg ihr Fahrzeug plötzlich und unvermittelt am rechten Fahrbahnrand, ohne dieses für die anderen Verkehrsteilnehmerinnen anzukündigen. Die ihr nachfolgenden PKW-Fahrerinnen konnten darauf nicht mehr reagieren und fuhren auf das jeweils vor ihnen fahrende Fahrzeug auf. Durch die Kollision wurden die Frauen aus Bad Iburg und Bakum leicht verletzt. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 5500 Euro.

Lastrup - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 19. März 2023, kam es um 15.00 Uhr auf einem Parkplatz gegenüber einer Tankstelle am Unner Weg zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte beim Ausparken mit einem dort abgestellten grauen RENAULT Koleos einer 64-Jährigen aus Visbek. Hierdurch entstanden Kratzer am Heck. Der Unfallfahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter Tel.: (04472) 932860 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer

Am Sonntag, 19. März 2023, kam es um 18.20 Uhr auf der Emsteker Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 18-Jähriger aus Cloppenburg überquerte bei grün zeigender Ampel mit seinem Fahrrad den Werner-Eckart-Ring, indem er zwischen anderen Autos hindurch fuhr. Als er hinter einem dieser PKWs hervorkam, kollidierte er mit dem PKW eines 32-Jährigen aus Großenkneten, welcher in dieser Situation gerade von der Emsteker Straße (in Richtung stadteinwärts fahrend) in den Werner-Eckart-Ring abbiegen wollte. Durch den Unfall stürzte der 18-Jährige und verletzte sich leicht. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 800 Euro.

