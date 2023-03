Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - Zeugenaufruf nach Geldbörsendiebstahl

Am Freitag, 17. März 2023, gegen 15.00 Uhr, kam es in einem Verbrauchermarkt in der Straße Am Schützenplatz zum Diebstahl einer Geldbörse: Bislang unbekannte Täter entwendeten die grüne Geldbörse samt Inhalt einer 68-jährigen Frau aus Molbergen, welche zur gegenwärtigen Zeit dort ihre Einkäufe tätigte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter Tel.: (04475) 941220 entgegen.

Lastrup - Diebstahl eines Gartenschlauches

Zwischen Sonntag, 19. März 2023, 20.00 Uhr, und Montag, 20. März 2023, 08.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ca. 25 m Gartenschlauch vom Grundstück eines 47-jährigen Anwohners der Straße Im Dorfe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter Tel.: (04472) 932860 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Einbruch in Wohnhaus

Am Samstag, 18. März 2023, zwischen 07.00 Uhr und 12.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohnhaus im Tulpenring einzudringen. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (05434) 924700 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Beschädigung von Plakaten

Zwischen Freitag, 17. März 2023, 20.00 Uhr, und Montag, 20. März 2023, 07.30 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Täter auf dem Bahnhofsgelände ein Plakat, welches dort an einem Geländer vor dem früheren Bahnhofsgebäude angebracht war sowie ein weiteres, das am Zaun vor dem dortigen Fahrradstand hing. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Oldenburg) unter Tel.: (05434) 924700 entgegen.

Emstek - Verkehrsunfall

Am Montag, 20. März 2023, kam es gegen 08.15 Uhr in der Garther Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 58-jährige Frau aus Garthe befuhr die Kreisstraße K179 in Richtung Emstek. Ausgangs einer Linkskurve kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Ihr Fahrzeug prallte gegen einen Baum. Die 58-Jährige wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 6100 Euro.

Emstek OT Drantum - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Montag, 20. März 2023, um 13.25 Uhr, wurde in der Lange Straße eine 15-Jährige aus Bühren auf einem E-Scooter angetroffen, für den kein Versicherungsschutz bestand. An ihrem Scooter war ein zwischenzeitlich abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet. Gegen ihren Vater wurde ein gesondertes Verfahren eingeleitet, weil dieser als Versicherungsnehmer zugelassen hatte, dass seine Tochter das Fahrzeug trotz fehlendem Versicherungsschutz im öffentlichen Verkehrsraum genutzt hatte. Um 14.30 Uhr wurde ein 37-Jähriger aus Emstek in der Lange Straße auf einem E-Scooter festgestellt, dessen Versicherungsschutz ebenfalls abgelaufen war. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell