Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fischbach: Sachbeschädigung am Fahrzeug

Idar-Oberstein (ots)

Im Zeitraum vom 19.09.2022 08:00 Uhr bis zum 20.09.2022 12:30 Uhr wurde in Fischbach in der Hauptstraße ein am Fahrbahnrand abgestellter schwarzer Transporter beschädigt. Hierbei wurde ein Element der Fensterscheibe auf der Beifahrerseite durch noch unbekannte Täter vermutlich eingeschlagen. Aus dem Transporter wurde nichts entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1000EUR. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der 06781-5610 entgegengenommen.

