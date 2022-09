Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zwei Personen nach Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr leicht verletzt

Serrig (ots)

Am heutigen Mittwochvormittag, gegen 10:45 Uhr, kam es auf der B 51 zwischen der Staustufe Serrig und Saarhölzbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Ersten Ermittlungen zu Folge befuhr ein 50-jähriger französischer Staatsbürger mit seinem Pkw die B 51 aus Saarburg kommend in Richtung Mettlach. Hinter der Staustufe in Serrig überholte er in einer langgezogenen und unübersichtlichen Rechtskurve zwei vor ihm fahrende Fahrzeuge, einen Transporter und einen Lkw. Hierbei übersah er offensichtlich den entgegenkommenden 53-jährigen Kradfahrer aus dem Saarland. Beim Versuch nach rechts auszuweichen, kollidierte er seitlich mit der linken Front des Lkw und gleichzeitig seitlich mit dem entgegenkommenden Krad. Der Kradfahrer kam in der Folge zu Fall und wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Der Pkw-Fahrer erlitt ebenfalls nur leichte Verletzungen. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die beiden Verletzten wurden von Rettungskräften des DRK ins Krankenhaus Saarburg verbracht. Es entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 25.000 EUR.

Gegen den Verursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der Führerschein wurde diesbezüglich auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Trier sichergestellt.

Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwehr aus Taben-Rodt, ein RTW sowie ein KTW des DRK Saarburg samt Notarzt sowie die Polizeiinspektion Saarburg.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell