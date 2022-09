POL-PDTR: Sachbeschädigung an Kapelle, Schneller Fahndungserfolg nach Zeugenhinweisen

Hermeskeil (ots) - Am Dienstag, den 20.09.2022 zwischen 17:30 und 18:00 Uhr, kam es auf dem TEDi Parkplatz in Hermeskeil zu einer Verkehrsunfallflucht. Wie der Polizei heute mitgeteilt wurde, habe der Geschädigte nach seinem Einkauf an seinem PKW einen Schaden an der linken Seite seiner Heckstoßstange festgestellt. Der Schaden wurde auf ca. 300 Euro geschätzt. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion ...

