Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Eutin

PKW gerät in Gegenverkehr - eine Person leicht verletzt

Lübeck (ots)

Am Dienstagmittag (03.01.) ereignete sich auf der Bundestraße 76, in Höhe Eutin, ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen, nachdem der Fahrer eines Skoda Octavia in den Gegenverkehr geriet. Eine 27-jährige Frau musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Bundesstraße war zeitweise voll gesperrt.

Gegen 12:45 Uhr befuhr ein 41 Jahre alter Ostholsteiner mit seinem Skoda Octavia die Bundesstraße 76 in Fahrtrichtung Süsel. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der PKW zwischen dem Meinsdorfer Weg und der Lübecker Landstraße in den Gegenverkehr und stieß mit einem BMW zusammen. Infolge des Aufpralles drehte sich der BMW und kollidierte wiederum mit einem entgegenkommenden Opel Zafira.

Die 27-jährige Beifahrerin des BMW aus Höxter erlitt leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus versorgt wurden.

Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf 36.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme erfolgte eine dreißigminütige Vollsperrung der Bundesstraße.

Die Polizei ermittelt u.a. wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell