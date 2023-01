Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein-Schönwalde

Brand in Supermarkt

Lübeck (ots)

Am frühen Montagnachmittag (02.01.) kam es zu einem Polizei- und Feuerwehreinsatz in einem Supermarkt in Schönwalde. Ein technischer Defekt war ursächlich für eine Rauchentwicklung. Personen wurden nicht verletzt.

Gegen 14:00 Uhr rückten die Beamten der Polizeistation Schönwalde und die Freiwilligen Feuerwehren Schönwalde, Mönchneversdorf, Hobstin, Langenhagen, Kasseedorf, Hansühn/Neutestorf zu einem Brand in einem Supermarkt aus. Einsatzanlass war entzündetes Dämmmaterial in der Außenwand des Gebäudes. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten vor Ort das verbrannte Material entfernen und im Freien ablöschen.

Der Kriminaldauerdienst aus Lübeck wurde für weitere Ermittlungen nachalarmiert. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte ein Defekt in einem Stormverteilerkasten ursächlich für den Brand gewesen sein. Ein offenes Feuer entstand nicht. Personen kamen nicht zu Schaden. Eine genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Der Supermarkt konnte nach dem Einsatz der Feuerwehr wieder in Betrieb genommen werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell