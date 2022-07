Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Bedrohung mit Messer und Sachbeschädigung

Rotenburg (ots)

Nentershausen - Zu einer Bedrohung mit Messer und einer Sachbeschädigung kam es am 22.07. gegen 17 Uhr an der Bushaltestelle am Marktplatz. Eine derzeit noch unbekannte 5köpfige Gruppe von Kindern und Jugendlichen im Alter von 12-15 Jahren wollte in den Kleinbus im Linienverkehr einsteigen. Jedoch wurde ihnen der Zugang verwehrt, da die Gruppe bereits am Vortag auffällig wurde. Sie hatten sich dem Tragen einer Mund- Nasenbedeckung im Bus verweigert. Es eskalierte, eine Person der Gruppe zog ein Taschenmesser und bedrohte damit den 43jährigen Busfahrer durch die geöffnete Scheibe des Beifahrersitzes mit den Worten "Ich stech dich ab". Eine weitere Person aus dieser Gruppe schlug mit der Faust gegen die Seitenwand des Fahrzeugs. Hierdurch entstand eine Delle bzw. ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter Tel. 06623/9370 oder Online unter www.polizei.hessen.de.

