Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zweimalige Rauchentwicklung in Gaststätte

Lauterbach (ots)

In der Nacht von Freitag (22.07.) auf Samstag (23.07.) kam es in einer Gaststätte im Landsknechtsweg zu insgesamt zwei ungeklärten Rauchentwicklungen. Die Polizeistation Lauterbach wurde gegen 02 Uhr darüber in Kenntnis gesetzt, dass ein Löschzug der Lauterbacher Feuerwehr in der betroffenen Gaststätte im Einsatz wäre. Ermittlungen der Polizei vor Ort ergaben, dass es eine unklare Rauchentwicklung im Kellerbereich gab, durch die drei Personen verletzt wurden, von denen eine Person in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die beiden anderen Personen wurden vor Ort durch Rettungskräfte behandelt. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde bekannt, dass es bereits wenige Stunden vorher zu einem ähnlichen Vorfall im Keller der Gaststätte kam. Bei dieser ersten Rauchentwicklung wurde aber glücklicherweise niemand verletzt und die Ursache konnte durch Verantwortliche der Gaststätte beseitigt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den jeweiligen Ursachen der Rauchentwicklungen aufgenommen, wobei auch die Kriminalpolizei eingeschaltet wurde. Der Sachschaden durch diese Vorfälle ist aktuell noch nicht bekannt und wird ebenfalls ermittelt. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zu den jeweiligen Rauchentwicklungen machen können. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Vogelsberg in Alsfeld unter 06631 / 974 - 0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

I.A. Messner, PHK, Führungs- und Lagedienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell