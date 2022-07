Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit anschließenden Fahrzeugbrand

Alsfeld (ots)

Am Freitagabend (22.07.), 19:56 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Alsfeld mit seinem Fahrzeug im Alsfelder Ortsteil Liederbach einen Feldweg aus Richtung Liederbacher Wald kommend in Richtung Merschröder Straße. Plötzlich kreuzte vermutlich ein Tier die Fahrbahn und der Pkw-Fahrer wich nach links auf die dortige Wiese aus. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen versuchte der Fahrer, wieder auf den Feldweg zurückzukommen und übersah dabei einen Graben. In der Vertiefung blieb der Opel Corsa in kompletter Schieflage liegen. Durch die offensichtlich heißen Motorteile geriet die Wiese unterhalb des Fahrzeugs auf einer Fläche von rund 200 Quadratmetern in Brand. Das Feuer griff anschließend auf das Fahrzeug über, so dass dieses trotz umgehend eingeleiteter Löschmaßnahmen der Alsfelder Feuerwehr komplett ausbrannte. Bei dem Unfall blieb der Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 650 Euro.

Polizeistation Alsfeld, Gieß, PHK

