POL-OH: Pressemitteilung der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

Vollsperrung nach Verkehrsunfall auf BAB 4 - zwei Personen verletzt

Am Freitag, dem 22. Juli 2022, gg. 22.30 Uhr, kam es auf der BAB 4, Dresden in Richtung Kirchheim, zwischen der AS Friedewald und der AS Bad Hersfeld, ca. km 352,5 Gemarkung Bad Hersfeld, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 65-jähriger aus dem Landkreis Barnim mit seinem Kleintransporter, in welchem sich als Beifahrerin noch seine 62-jährige Ehefrau befand, den o. g. Autobahnabschnitt auf dem linken von zwei Fahrstreifen im Baustellenbereich, um einen LKW mit Anhänger, welcher von einem 49-jährigen aus dem Raum Leipzig geführt wurde, zu überholen. Beim Einscheren nach rechts berührte er mit dem Fahrzeugheck rechtsseitig den linken vorderen Bereich des LKW. Der Kleintransporter geriet vor den Gliederzug und kippte um, sodass sich die Insassen zunächst nicht alleine befreien konnten. Entgegen ersten Meldungen waren die Personen jedoch nicht eingeklemmt. Da das Fahrzeug quer über beide Fahrstreifen lag war die BAB 4 komplett blockiert. Umgehend wurde eine Rundfunkwarnmeldung mit entsprechender Umleitungsempfehlung veranlasst und die Autobahnmeisterei Hönebach informiert, welche eine Vollsperrung einrichtete und den Verkehr an der AS Friedewald ableitete. Die Verkehrsteilnehmer, welche sich zwischen der AS Friedewald und der Unfallstelle befanden, wurden an der Betriebsumfahrung Sorga von der BAB 4 abgeleitet. Die Insassen in dem Kleintransporter wurden ins Klinikum Bad Hersfeld eingeliefert. Der Fahrzeugführer des LKW mit Anhänger blieb unverletzt. In dem Kleintransporter befanden sich noch zwei Hunde, die bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt wurden. Sie wurden im Tierheim Bad Hersfeld untergebracht.

Der Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 45.000,- EUR geschätzt.

Bis zum Abschluss der Bergungsmaßnahmen war die BAB 4 bis etwa 01.30 Uhr voll gesperrt.

Es bildete sich entsprechender Rückstau auf der BAB 4 und der Umleitungsstrecke.

Vor Ort waren zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie die Feuerwehr Bad Hersfeld eingesetzt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Schug, Polizeihauptkommissar

