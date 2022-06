POL-OB: Hinweise auf jugendliche Einbrecherbande in Oberhausen

Oberhausen (ots) - Am Mittwochvormittag (25.05.) veröffentlichte die Polizei Oberhausen noch einen Fahndungsaufruf, kurze Zeit später klickten auch schon die Handschellen. Aber von vorn: Am Dienstagabend (24.05.) hatte der 22-Jährige in einem Kiosk eine Waffe gezogen und den Kassierer aufgefordert, ihm die Kasse samt Bargeld auszuhändigen. Die sehr genaue Beschreibung des Mannes und nicht zuletzt seine auffälligen ...

mehr