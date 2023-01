Lübeck (ots) - In der Nacht zu Donnerstag (29.12.) registrierte die Polizei in der Gemeinde Ratekau mindestens acht PKW-Aufbrüche. Der Sachschaden wird bislang auf 2.000 Euro beziffert. Die Polizei sucht Zeugen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge brachen Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gleich mehrere Fahrzeuge in Pansdorf, Ratekau und Techau auf. In ...

