Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Ratekau Polizei ermittelt nach mehreren PKW-Aufbrüchen

Lübeck (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (29.12.) registrierte die Polizei in der Gemeinde Ratekau mindestens acht PKW-Aufbrüche. Der Sachschaden wird bislang auf 2.000 Euro beziffert. Die Polizei sucht Zeugen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge brachen Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gleich mehrere Fahrzeuge in Pansdorf, Ratekau und Techau auf. In den bekannt gewordenen acht Fällen wurden jeweils die Seitenscheiben eingeschlagen und geringe Bargeldsummen oder Tabak entwendet. Der Wert des Diebesgutes unterliegt bei Weitem dem entstandenen Sachschaden, der sich auf geschätzte 2.000 Euro beläuft.

Die tatbetroffenen PKW, bei denen es sich vornehmlich um Volkswagen handelt, waren jeweils auf Privatgrundstücken abgestellt.

Durch die Polizeistation Ratekau wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Vor diesem Hintergrund werden Zeugen gesucht, die in der Nacht zum 29.12.2022 verdächtige Beobachtungen in der Gemeinde Ratekau gemacht haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 04504-7088880 oder per E-Mail an Ratekau.PSt@polizei.landsh.de erbeten.

