Brandstiftung an der Sporthalle in Timmendorfer Strand

Lübeck (ots)

Am Abend des 29.12.2022 (Donnerstag) stellte ein Zeuge an der Europaschule in Timmendorfer Strand Brandgeruch im Bereich der Sporthalle fest. Er entdeckte an einem der Außenfenster sodann brennende Grillanzünder. Diese konnte der Mann schnell ablöschen und so Schlimmeres verhindern. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 20:20 Uhr erreichte der 51-Jährige mit seinem PKW sein Wohnhaus unweit der Sporthalle. Als er ausstieg, nahm er sofort Brandgeruch wahr. Bei einem Blick in Richtung Sporthalle sah er Rauch und einen kleinen Feuerschein. Bei näherer Betrachtung entdeckte er dann brennende Grillanzünder an einer Scheibe der Nebeneingangstür zur Sporthalle.

Der Mann konnte das Feuer schnell löschen. Die Scheibe wurde durch das Feuer beschädigt und das Dichtungsgummi war nahezu vollständig geschmolzen. Außerdem war die Sporthalle massiv verraucht. Aus diesem Grund wurde die Freiwillige Feuerwehr Timmendorfer Strand zum Belüften der Halle angefordert.

Da keine Personen oder Verursacher festgestellt wurden, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Wer Hinweise auf mögliche Verursacher oder den Tathergang geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Bad Schwartau unter der Rufnummer 0451-220750 oder per Mail an badschwartau.kpst@polizei.landsh.de zu melden. Dort wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.

