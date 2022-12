Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Innenstadt

E-Scooter-Fahrer stürzt infolge Alkoholkonsums

Lübeck (ots)

In der Nacht zum heutigen Donnerstag (29.12.) stürzte ein 29-jähriger Lübecker während der Fahrt mit einem E-Scooter in der Kanalstraße. Aufgrund der Verletzungen musste er in ein Krankenhaus gebracht werden. Hier wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen, da der Verdacht des Fahrens unter Alkoholeinfluss bestand.

Gegen 01:45 Uhr bemerkte eine junge Frau, die zu Fuß in der Straße Ida-Boy-Ed-Garden unterwegs war, einen lauten Knall. Beim Blick in Richtung Kanalstraße, wurde sie auf einen verunfallten E-Scooter-Fahrer aufmerksam und verständigte den Rettungsdienst.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der 29-Jährige mit einem Leih-Scooter den abschüssigen Verbindungsweg zwischen der Straße Ida-Boy-Ed-Garden und der Kanalstraße. Auf dem Gehweg der Kanalstraße kam er zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Lübecker unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein vorläufiger Test ergab einen Wert von 1,96 Promille. Aus diesem Grund wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Des Weiteren erfolgte die Beschlagnahme seines Führerscheins und damit die Untersagung für das Führen führerscheinpflichtiger Fahrzeuge.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell