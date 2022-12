Lübeck (ots) - Am Abend des 29.12.2022 (Donnerstag) stellte ein Zeuge an der Europaschule in Timmendorfer Strand Brandgeruch im Bereich der Sporthalle fest. Er entdeckte an einem der Außenfenster sodann brennende Grillanzünder. Diese konnte der Mann schnell ablöschen und so Schlimmeres verhindern. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Gegen 20:20 Uhr erreichte der ...

