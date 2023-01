Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein

Neujahrsmeldung 2023: Erste polizeiliche Silvesterbilanz für den Bereich Ostholstein

Lübeck (ots)

Insgesamt 215 Einsätze (2021/2022: 193) waren in der Silvesternacht durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeidirektion Lübeck zu bewältigen. In der Zeit von 18:00 Uhr bis 06:00 Uhr entfielen 42 Einsätze mit direktem Silvesterbezug in den Bereich der Hansestadt Lübeck (2021/2022: 56) und 28 in den Kreis Ostholstein (2021/2022: 36).

Die Polizeidirektion Lübeck bilanziert für Ostholstein eine mittelmäßig ausgelastete Silvesternacht. Hierfür konnte die in maximaler Dienststärke besetzte Regionalleitstelle insgesamt 24 Funkstreifenwagen (mit HL 41), Diensthunde sowie Teile der Einsatzhundertschaft aus Eutin und dem Polizei-Autobahn-und Bezirksrevier Scharbeutz einsetzen.

Während viele Einsätze wegen brennender Mülltonnen oder Container überwiegend durch die Feuerwehren abgearbeitet wurden, hatte es die Polizei zusätzlich mit Körperverletzungen, Sachbeschädigungen und einer Ruhestörung zu tun. In Lensahn kam es kurz nach Mitternacht zu Schussabgaben auf ein Haus. Dort wurden entsprechende Einschusslöcher festgestellt. Ein Tatverdächtiger konnte nicht ermittelt werden.

In Bad Schwartau entfachten Jugendliche gegen 00:45 Uhr im Schillerberg ein Feuer auf der Fahrbahn, sodass Fahrzeuge dieses umfahren mussten. Etwa zeitgleich kam es auf dem Pariner Berg zu einer größeren Böllerei auf der Fahrbahn. In einigen Bereichen des Kreises wurden Polenböller gezündet. Den Abschluss des Einsatzgeschehens in der Silvesternacht bildete ein 22-jähriger Mann aus Oldenburg, der mit 1,17 Promille Atemalkohol auf der Autobahn A1 in Richtung Fehmarn nach rechts in die Bankette geriet und im Wildschutzzaun zum Stehen kam. Er wurde leicht verletzt.

Im Folgenden werden hier einige Einsätze mit Silvesterbezug anhand der Protokolle der Regionalleitstelle dargestellt:

- 19:18 Uhr, Eutin: In der Danziger Straße werden Böller auf Autos geworfen - 19:23 Uhr, Fehmarn: Ein Mann zündet Böller an angrenzender Weide, sodass Tiere in Panik geraten - 22:15 Uhr, Eutin: in der Straße Papenmoor werden Böller auf einen fremden Balkon geworfen - 22:45 Uhr, Stockelsdorf: auf der L332 (alte B206) werden Böller von einer Brücke geworfen - 00:11 Uhr, Sereetz: Auf dem Dorfplatz schlagen sich mehrere Personen - 00:16 Uhr, Bad Schwartau: Im Tremskamp tritt ein Anwohner seine Tür ein - 00:21 Uhr, Oldenburg i.H.: Streit zwischen einem Autofahrer und Jugendlichen - 00:33 Uhr, Scharbeutz: in einem Restaurant in der Strandallee wird ein 70-Jähriger durch Jugendliche geschlagen - 00:53 Uhr, Oldenburg i.H.: Mehrere Schussabgaben aus Schreckschusswaffe - 01:15 Uhr, Neustadt i.H.: Auf dem Marktplatz schlagen sich mehrere Personen - 03:17 Uhr, Heiligenhafen: Im Ostsee-Ferienpark wird eine Frau nach Streit von der Freundin aus der Ferienwohnung geschmissen - 03:23 Uhr, Malente: Feuer einer Holzhütte an einem Wohnhaus

