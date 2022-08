Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Fußgängerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen wurde eine 63-jährige Fußgängerin leicht verletzt.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei, fuhr ein 52-jähriger Ford-Fahrer gegen 10.55 Uhr auf der Rüppurrer Straße in Richtung Mendelssohnplatz. An der dortigen Kreuzung wendete er bei Grünlicht, um die Rüppurrer Straße wieder in südliche Richtung zu befahren. Hierbei übersah er die Fußgängerin die ebenfalls bei Grünlicht die Fahrbahn überquerte und touchierte diese. Herbeigeeilte Rettungskräfte brachten die gestürzte Fußgängerin in ein Krankenhaus. An dem Ford entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

Anna-Katrin Morlock, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell