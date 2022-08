POL-KA: (KA) Karlsdorf-Neuthard - Temporäre Schließung des Polizeipostens Karlsdorf-Neuthard

Karlsruhe (ots) - Am vergangenen Wochenende brach ein Unbekannter in eine Gärtnerei im Sportplatzweg im Ortsteil Eggenstein ein und erbeutete Bargeld. Dem Einbrecher gelang es in der Zeit zwischen Samstag, 19:00 Uhr, und Sonntag, 10:30 Uhr, die Türe zu einem Büroraum aufzubrechen und so ins Innere der Gärtnerei zu gelangen. Dort entwendete er aus einem Tresor ...

