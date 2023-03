Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Zeugenaufruf nach Einbruchsversuch in Schulcontainer

Zwischen Freitag, 17. März 2023, 12.45 Uhr, und Montag, 20. März 2023, 13.35 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter im Eisenbahnweg in einen als Lehrerzimmer bzw. Sekretariat genutzten Container der St.-Augustinus-Grundschule einzudringen. Es blieb beim Versuch. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 21. März 2023, kam es gegen 20.00 Uhr auf der Löninger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 18-jähriger PKW-Fahrer aus Essen (Oldenburg) befuhr mit seinem MERCEDES-BENZ 220 CDI die Löninger Straße in Richtung Bundesstraße B213, als plötzlich ein bislang unbekannter Fußgänger die Straße von links nach rechts überquerte. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen PKW und Fußgänger, wodurch der linke Außenspiegels des Fahrzeugs beschädigt wurde. Der Fußgänger gab gegenüber dem 18-Jährigen an, nicht verletzt zu sein und setze seinen Weg fußläufig in unbekannte Richtung fort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Lastrup - Zeugenaufruf nach Diebstahl von Bierfässern

Zwischen Sonntag, 19. März 2023, 08.00 Uhr, und Montag, 20. März 2023, 12.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter vom Veranstaltungsgelände der Gemeinde im Unnerweg mehrere 30 Liter Fässer Bier aus einem dort befindlichen Kühlanhänger. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter Tel.: (04472) 932860 entgegen.

Lastrup - Zeugenaufruf nach Diebstahl von mehreren Reifensätzen samt Felgen

Zwischen Montag, 20. März 2023, 18.00 Uhr, und Dienstag, 21. März 2023, 08.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter von einem Firmengelände in der Ruhrbachstraße vier Reifensätze auf Alufelgen. Bereits im Februar waren dort acht Reifensätze unterschiedlicher Größe inklusive Alufelgen entwendet worden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter Tel.: (04472) 932860 entgegen.

Lastrup - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 21. März 2023, kam es gegen 16.45 Uhr auf dem Parkplatz einer Tankstelle in der Krapendorfer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte beim Rangieren mit seiner Sattelzugmaschine samt Auflieger eine Laterne. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Der Schadensverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter Tel.: (04472) 932860 entgegen.

Cappeln - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Dienstag, 21. März 2023, wurde um 15.00 Uhr in der Heinrich-Beckermann-Straße der geparkte PKW eines 21-Jährigen aus Vrees festgestellt, dessen TÜV seit mehr als einem Jahr abgelaufen war. Zudem bestand kein Versicherungsschutz. Die Kennzeichen wurden entstempelt, der Landkreis Emsland informiert und ein Verfahren gegen den 21-jährigen Halter eingeleitet.

Schneiderkrug - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Montag, 20. März 2023, wurde um 14.45 Uhr in der Ahlhorner Straße ein 44-jähriger Fahrzeugführer aus Bremen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der Versicherungsschutz für seinen PKW bereits seit vier Wochen abgelaufen war. Die Kennzeichen wurden entstempelt, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Gegen die Halterin des Fahrzeugs, eine 85-jährige Frau aus Bremen, wurde ein gesondertes Verfahren eingeleitet, weil sie zugelassen hatte, dass der 44-Jährige das Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum geführt hatte.

Garrel - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Dienstag, 21. März 2023, kam es um 08.30 Uhr auf der Garreler Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 36-jährige PKW-Fahrerin aus Garrel befuhr die Garreler Straße in Fahrtrichtung Bundestraße B72 und wollte im Streckenverlauf nach links auf ein Grundstück abbiegen. Das erkannte ein hinter ihr fahrender 36-jähriger LKW-Fahrer aus Bösel zu spät und fuhr auf den Pkw der Garrelerin auf. Beide Personen wurden durch den Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 4000 Euro.

Garrel - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 21. März 2023, kam es gegen 10.55 Uhr auf der Sager Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 22-jährige Fußgängerin aus Nordhorn befand sich auf dem linksseitigen Fußweg entlang der Sager Straße in Richtung Beverbrucher Straße, als ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem grauen Audi A4 rückwärts von einem Grundstück auf die Sager Straße fuhr und mit der 22-Jährigen kollidierte. Diese wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Direkt nach dem Unfall wurde die 22-Jährige aus ein einem schwarzen Opel heraus von einer Frau angesprochen, die sich nach dem Befinden der Nordhornerin erkundigte. Diese Fahrzeugführerin, sowie weitere Zeugen die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (04474) 939420 mit der Polizei in Garrel in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell