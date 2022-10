Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Rabiater Ladendieb

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines räuberischen Diebstahls ermittelt die Polizei gegen einen 26-jährigen Mann. Er war am Donnerstagnachmittag in einem Elektromarkt in der Hohenecker Straße aufgefallen, als er "lange Finger" machen wollte. Der Hausdetektiv beobachtete, wie der Mann drei Laptops in seinen Rucksack steckte und anschließend den Laden verließ, ohne die Waren zu bezahlen. Als der Sicherheitsmitarbeiter den Dieb aufhalten wollte, schlug dieser nach ihm und versuchte ihn zu Boden zu werfen. Der Detektiv konnte die Angriffe abwehren; er verletzte sich leicht und hielt den Täter aber fest, bis die Polizei vor Ort eintraf. Auf den 26-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren zu. |elz

